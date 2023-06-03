Mandragora chiama a raccolta i tifosi: "Tutti a Praga! Abbiamo un sogno da coronare"
Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, commenta sul proprio profilo Instagram la vittoria di ieri sul Sassuolo e chiama a raccolta i tifosi in vista della finale di Conference League di...
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2023 16:30
Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, commenta sul proprio profilo Instagram la vittoria di ieri sul Sassuolo e chiama a raccolta i tifosi in vista della finale di Conference League di mercoledì contro il West Ham: "Chiudiamo la nostra Serie A nel miglior modo possibile,con un bella vittoria! Abbiamo adesso un sogno da coronare,INSIEME! Tutti a Praga!".
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