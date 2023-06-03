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Mandragora chiama a raccolta i tifosi: "Tutti a Praga! Abbiamo un sogno da coronare"

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, commenta sul proprio profilo Instagram la vittoria di ieri sul Sassuolo e chiama a raccolta i tifosi in vista della finale di Conference League di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2023 16:30
Mandragora chiama a raccolta i tifosi: "Tutti a Praga! Abbiamo un sogno da coronare" - Roma, Stadio Olimpico, 27.05.2023, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Roma, Stadio Olimpico, 27.05.2023, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 11.05.2023, Fiorentina-Basilea, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, commenta sul proprio profilo Instagram la vittoria di ieri sul Sassuolo e chiama a raccolta i tifosi in vista della finale di Conference League di mercoledì contro il West Ham: "Chiudiamo la nostra Serie A nel miglior modo possibile,con un bella vittoria! Abbiamo adesso un sogno da coronare,INSIEME! Tutti a Praga!". 

BERARDI PORTA IL FIGLIO A SEGNARE SOTTO I TIFOSI DELLA FIORENTINA, QUALCUNO GRIDA: “VIENI A FIRENZE”

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