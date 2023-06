Berardi porta il figlio a segnare sotto i tifosi della Fiorentina, qualcuno grida: “Vieni a Firenze”

Finita la partita tra Sassuolo e Fiorentina, i giocatori neroverdi si sono presi gli applausi dei loro tifosi per questa stagione e qualcuno ha portato i propri figli piccoli sul terreno di gioco per farli assaporare l’emozione di segnare in un campo di serie A. Tra questi anche Domenico Berardi che, dopo aver fatto segnare suo figlio sotto il settore dei tifosi del Sassuolo (a dir la verità molto sguarnito) si è recato sotto il settore dei tifosi della Fiorentina, molto più numerosi e calorosi, che hanno accompagno ogni gol da un grande boato. Ma non solo, diversi tifosi viola hanno chiesto al numero 10 del Sassuolo di: “Venire a Firenze” con Berardi che ha sorriso ed ha ringraziato per essersi prestati ad esultare ai gol del suo bambino.

LE PAROLE DI ITALIANO SUL SUO FUTURO