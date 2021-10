Baiano: “La Fiorentina ha annichilito Inter e Roma, con Italiano si pensa in modo differente”

Francesco Baiano, doppio ex della sfida del Franchi, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare della partita di domani tra Fiorentina e Napoli. Ecco le sue parole:

“Sono da sempre tifoso del Napoli, ma ho il cuore diviso a metà. Di solito nel girone d’andata tifo al 50% per una e 50% per l’altra, mentre in quello di ritorno per la squadra che ha più possibilità di vincere qualcosa. Negli ultimi anni, dunque, soprattutto per gli azzurri. Prima o poi arriveranno al traguardo Scudetto”.

SCONFITTA NAPOLI “Il risultato influisce poco sulla partita di domenica contro la Fiorentina, perché resta una sfida complicata per entrambe. Sono due squadre che amano giocare a calcio e non arroccarsi in difesa. All’ombra del Vesuvio sono abituati a proporre un calcio offensivo da dieci anni, mentre i Viola hanno vissuto tre anni cercando di pareggiare le partite e non di vincerle. Con Italiano, ora, si assiste ad un modo di pensare totalmente diverso. Hanno annichilito Roma e Inter, perdendo solamente perché è venuta meno la condizione”.

UOMINI CHIAVE “Troppo semplice dire Vlahovic e Osimhen, ma se la squadra non propone gioco fanno fatica anche loro. Dipenderà dall’atteggiamento e dal calcio che si proporrà”.

