Commisso: “Italiano deve fare 80 punti. Stadio? niente sviluppi. Chiedo legge uguale per tutti”

Il presidente Commisso ha parlato ai microfoni ufficiali della Fiorentina. Le sue parole:

“Bilancio di questo mese e mezzo in Italia? Fino ad oggi bellissimo, domenica non so (ride). Sono tornato in Calabria dopo 12 anni. E’ stato bellissimo, abbiamo il più bel mare del mondo. Ho girato i miei luoghi d’infanzia.”

“Con Italiano avevo parlato solo al telefono, mai incontrato prima di questo mese. Ha da subito fatto il gran lavoro che chiedevo. A lui ho detto guarda cosa hai in squadra e dimmi di cos’hai bisogno. Siamo andati a Moena, lui ha visto, ha accettato tanti giocatori che molti non avrebbero accettato. Poi abbiamo comprato Odriozola, Nastasic e Torreira. Abbiamo recuperato Nastasic e Sottil. Siamo soddisfatti.”

“Non è vero che la Fiorentina doveva essere cambiata per 9/11. Italiano ha messo tanta volontà, riorganizzando la squadra e adesso molti giocatori che non giocavano giocano, come Callejon. Dopo la sconfitta con la Roma, adesso abbiamo 12 punti con un bel gioco.”

“A Italiano ho detto che dobbiamo fare il doppio dei punti che ha fatto l’anno scorso a La Spezia, 78 punti. Il gioco di Italiano mi piace, ma mi piace anche quando ha protetto l’1 a 0 a Udine. E’ vero che si deve fare gol ma si deve anche difendere. Obbiettivo? Per adesso parte sinistra della classifica, poi si vede.”

“Viola Park? Non sono stato ancora capace di togliere dopo un anno gli archeologi da lì, stanno trovando tombe romane. Sul progetto i costi sono incrementati, l’acciaio costa di più. Sono quasi sicuro che prima di Natale il Viola Park sarà occupato. Spero prima dei mondiali del Qatar. Stadio? Niente sviluppi. Quando possiamo ci vediamo con Nardella.”

“La pandemia ha colpito tutti ma ogni società ha finanziato i suoi problemi. La Fiorentina non andrà in bancarotta, è una promessa. Ci sono controlli da Lega e FIGC che si chiama indice di liquidità. Sono mandati ogni 6 mesi a chi controlla. Ho letto che dopo il campionato scorso molte squadre non rispettavano questi dati. Non è giusto. Il calcio lo falsifichi in due modi: o con l’arbitraggio, adesso molto difficile sbagliare col var. Sta migliorando. L’altro è che se hai debiti e non li paghi, non è giusto non penalizzarli. Al Parma l’hanno fatto. La legge deve essere uguale per tutti.”

“Napoli? Voglio dire ai fiorentini di fare i bravi, dobbiamo rispettare gli altri. Voglio un clima bello, nulla a che vedere con quello che ho visto a Bergamo. Anche se si perde. Ogni tanto il Napoli deve perdere, speriamo sia con noi.”

“Non so quando tornerò in Italia. Grazia a Dio Mediacom sta andando bene, spero di poter tornare in Italia per Natale. Ringrazio i tifosi che siete sempre vicini alla squadra, senza di voi non è la stessa squadra. Spero sia una stagione migliore degli anni passati.”

BRUTTE NOTIZIE PER CASTROVILLI: