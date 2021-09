Brutte notizie per Castrovilli, non c’è via libera medico. Fuori per almeno altri 20 giorni

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, non arrivano buone notizie da Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina, infortunatosi nella partita contro il Genoa dopo aver preso una violenta botta al costato, non potrà tornare in campo per allenarsi con il resto del gruppo per almeno altri 15 giorni. Castrovilli dunque salterà certamente la partita contro il Napoli, non potrà andare in nazionale e non potrà essere disponibile nemmeno per la partita contro il Venezia dopo la sosta. Per certificare il suo ritorno in campo, ci vorrà il via libera medico, che ancora non c’è, un nuovo controllo medico è previsto tra 15 giorni.

