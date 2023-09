Continua il caso Osimhen a Napoli: arriva in ritiro ma non saluta. Demme e compagni ci restano male

Nella serata di ieri è scoppiata la bomba Osimhen in casa Napoli: l’agente ha attaccato duramente il club di De Laurentiis per alcuni contenuti Tik Tok in cui lo stesso Osimhen veniva deriso dopo il rigore sbagliato a Bologna. L’attaccante nigeriano, dal canto suo, ha deciso di eliminare tutte le immagine con la maglietta del Napoli dal suo profilo in Instagram. Victor Osimhen è stato regolarmente convocato per il match di stasera contro l’Udinese ma al suo arrivo nel ritiro del Napoli, come si vede dalle immagini, ha deciso di non salutare i suoi compagni ed entrare nella struttura: Demme addirittura rimane con la mano ferma dopo il negato ‘cinque’.

