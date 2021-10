Baiano: “Per chi tiferò domenica? Dipende, ho il cuore a metà, negli ultimi anni per il Napoli”

Intervistato da Station Radio ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Baiano:

“Quali possono essere gli uomini chiave domenica? Troppo semplice dire Vlahovic e Osimhen, ma se la squadra non propone gioco fanno fatica anche loro. Dipenderà dall’atteggiamento e dal calcio che si proporrà. Per chi tiferò? Sono da sempre tifoso del Napoli, ma ho il cuore diviso a metà. Di solito nel girone d’andata tifo al 50% per una e 50% per l’altra, mentre in quello di ritorno per la squadra che ha più possibilità di vincere qualcosa. Negli ultimi anni, dunque, soprattutto per gli azzurri. Prima o poi arriveranno al traguardo Scudetto”.

