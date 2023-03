Micidiale Jovic contro il Milan, quinto gol di testa quest’anno. Solo Osimhen ha fatto come lui

Una “testa micidiale”: il gol di Luka Jovic ha chiuso i conti contro il Milan, e si è poi rivelato dirimente per il punteggio finale alla luce del gol allo scadere di Theo Hernandez. “Un quarto d’ora alla Warhol”, scrive La Gazzetta dello Sport, assegnandogli un 7 in pagella: “Devastante. Si muove bene e colpisce due volte di testa. Il secondo è gol”. Mezzo voto in più per il Corriere dello Sport, che pone l’accento su un dato: “Quinto gol di testa in stagione: come lui solo Osimhen”. Lo riporta TMW

Le pagelle di Jovic

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5