Napoli in emergenza verso Firenze: Osimhen a forte rischio. Out Zielinski, si ferma anche Lindstrom

Non è un grande momento in casa Napoli. Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Bologna, Francesco Calzona si trova a fare la conta anche con gli indisponibili in vista della gara di venerdì al Franchi. Osimhen è in forte dubbio per la Fiorentina. Ma non solo. Ieri si è fermato anche Lindstrom, che ha effettuato terapie e lavoro in palestra per una lombalgia, scrive La Gazzetta. In palestra anche Mario Rui, personalizzato sul campo per Mazzocchi e Zielinski. Il polacco punta ad esserci all’ultima di campionato al Maradona contro il Lecce per salutare i tifosi.

