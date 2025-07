TMW, Se salta Osimhen, il Galatasaray pensa a Kean. I turchi pronti a pagare i 52 milioni della clausola

Il Galatasaray è alla ricerca del grande colpo per il proprio attacco. E il nome forte, preferito, resta quello di Victor Osimhen, centravanti che a Istanbul ha giocato l’ultima stagione e che resta il sogno anche per il domani. La volontà dei giallorossi però si scontra con la valutazione di mercato del nigeriano: 75 milioni di euro da clausola rescissoria, prendere o lasciare, col Napoli che (al momento) non intende concedere sconti di sorta.

L’arrivo di un centravanti di peso internazionale resta però l’assoluta priorità della squadra campione di Turchia che così si sta guardando intorno, con la voglia di regalare al tecnico Okan Buruk un grande colpo a stretto giro di posta. Ed in questo senso i dirigenti turchi si stanno guardando intorno per trovare delle valide alternative nel caso in cui Osimhen non dovesse sbloccarsi.

Sul tavolo del Galatasaray, dalle ultime raccolte da TMW, è finito anche il profilo di Moise Kean, centravanti della Fiorentina che dopo l’ottima stagione vissuta in viola è finito nel mirino di diversi top club non solo europei. Il Gala è fra questi e per strappare Kean alla Fiorentina e alla concorrenza sarebbe pronto anche a pagare la clausola da 52 milioni presente nel suo contratto, che ha scadenza 15 luglio. Non solo Kean però: uno dei nomi che è stato proposto alla società giallorosso è quello di Randal Kolo Muani, attaccante di proprietà del PSG che la Juventus vorrebbe trattenere ulteriormente a Torino dopo gli ultimi 6 mesi in prestito.