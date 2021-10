Il giornalista Mario Sconcerti, all’interno del Corriere della Sera, ha analizzato il momento del nostro campionato, citando anche l’ex bomber viola Batistuta:

“Il Napoli ha un giocatore devastante, Osimhen, che non si vedeva dai tempi di Maradona, Van Basten o Batistuta. Sono paragonabili per la loro importanza in campo. Osimhen va oltre la gara, decide lui. Vale dieci punti da solo. Non è solo veloce palla al piede, va anche su di testa dove sanno arrivare in pochi. È ovvio ed eccezionale”.

