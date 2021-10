CorSport, Fiorentina-Napoli è anche Vlahovic-Osimhen: i due bomber pronti per la sfida di domani

La presenza di Vlahovic, la velocità di Osimhen. Sono centravanti veri, ma appartenenti a specie diverse, il fiorentino si apre lo spazio a sportellate, il napoletano a falcate. La sfida è per il tardo pomeriggio di domani. Vlahovic ha segnato 21 gol nel campionato 2020-21 ha cominciato a bombardare da gennaio scorso diventando uno dei più grandi cannonieri d’Europa nell’anno solare 2021. Anche Osimhen come Dusan ha cominciato a mostrare il meglio di sé nella seconda parte del campionato. Osimhen e Vlahovic possono dirsi fortunati alle spalle e ai fianchi hanno la qualità necessaria per essere sostenuti e ben riforniti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, COMMISSO DOMANI DOPO IL NAPOLI TORNA NEGLI USA: UN MESE E MEZZO IN CITTÀ PER STARE VICINO ALLA FIORENTINA