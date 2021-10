Il calcio ci ricasca, ululati nei confronti di Osimhen e cori per il Vesuvio dai tifosi della Roma

Ancora una volta una bella serata di calcio è stata rovinata da vergognosi cori. Come riporta sigonfialarete.com, l’atmosfera era calda già prima della partita, i tifosi romanisti era lì per sostenere i propri beniamini in campionato dopo il disastro della notte norvegese. Ma tra un applauso e canzoncine di supporto per la compagine giallorossa, si è udito anche altro: il solito ritornello anti-Napoli, quello che inneggia l’eruzione del Vesuvio che anche questa volta è stato ignorato dai rappresentati federali. Ma non solo, c’è da segnalare anche qualche ululato in direzione Osimhen, dopo quello che è successo a Firenze con Koulibaly. Il capitolo razzismo nelle pagine della Serie A continua ancora a crescere.

INTANTO JURIC TOGLIE IL GALLO BELOTTI DAL MERCATO