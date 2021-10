Belotti non arriverà a Firenze, almeno a gennaio. Juric: “Il Gallo con noi fino a fine stagione”

In conferenza stampa, il tecnico del Torino Ivan Juric, ha parlato anche del futuro di Belotti, accostato tra le tante anche alla Fiorentina:

“Il suo recupero procede gradualmente, bisogna stare attenti. Non andrà via a gennaio e non firmerà, poi a fine stagione vedremo. Mi auguro che faccia una grande stagione, poi ci guarderemo negli occhi e decideremo. Farà il suo anno spero benissimo e poi si vedrà”.

