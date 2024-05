Osimhen verso il forfait in Fiorentina-Napoli. Lindstrom è tornato ad allenarsi in gruppo oggi

Il Napoli nella giornata di oggi ha portato avanti la preparazione della sfida contro la Fiorentina. Il club azzurro ha diffuso una nota dopo la seduta odierna, con Victor Osimhen che viaggia sempre più verso il forfait:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma venerdì allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello.Successivamente il gruppo è stato impegnato in seduta tecnico tattica e partitina finale. Zielinski ha svolto lavoro personalizzato in campo. Per Mario Rui lavoro personalizzato in palestra e campo. Osimhen ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lindstrom si è allenato in gruppo”. Lo riporta TMW.

ZANIOLO SALTA GLI EUROPEI