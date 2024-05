Arriva la conferma per Zaniolo, salterà gli Europei: “Un giorno rappresenterò l’Italia in una grande competizione”

Dopo le brutte sensazioni iniziali, è Zaniolo stesso ad annunciare tramite i suoi profili social che sarà costretto a saltare gli Europei di quest’estate, a causa di una microfrattura al piede. L’attaccante dell’Aston Villa non sarà quindi convocato dal ct della Nazionale Luciano Spalletti, e resterà lontano dai campi per diverse settimane. Ecco il pensiero social di Zaniolo, ripetutamente accostato alla Fiorentina nelle ultime settimane:

“Grazie per la vicinanza in queste ore a voi ‘Villans’ e ai tanti tifosi italiani e turchi. Non vedo l’ora di tornare in campo più forte di prima! Purtroppo dovrò rinunciare al sogno di rappresentare la mia Nazione in una grande competizione. Ma verrà quel giorno, ne sono certo e sarà bellissimo! Forza Azzurri!”.

