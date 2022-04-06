Napoli, Osimhen si ferma in allenamento ma poi rassicura su Instagram: ''ci vediamo in campo''

L'attaccante nigeriano del Napoli ha accusato un risentimento muscolare alla fine dell'allenamento ma non sembra in dubbio per domenica.

Attimi di apprensione in casa Napoli per Victor Osimhen, che ha abbandonato l'odierna seduta di allenamento dopo aver accusato un risentimento alla coscia sinistra. Dopo un primo, pessimistico bilancio, ci ha pensato direttamente l'attaccante nigeriano a tranquillizzare i tifosi del Napoli, che già immaginavano di non vederlo in campo nella sfida del Maradona contro la Fiorentina. Il centravanti ha infatti pubblicato una Instagram story nella quale che recita testualmente: ''Dear Napolitans, see you guys on Sunday #FORZANAPOLISEMPRE''.

Ad ogni buon conto, c'è motivo di credere che l'evoluzione di tale accadimento verrà valutata dallo staff medico del Napoli giorno per giorno.

DA TORINO: ''VLAHOVIC NON SEGNA PIU' DA QUANDO E' ALLA JUVE, MEDIA PEGGIORE RISPETTO A QUELLO IN VIOLA''

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