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Da Torino: "Vlahovic non segna più da quando è alla Juve, media peggiore rispetto a quella in viola"

Vlahovic non sta attraversando un bel momento alla Juventus e a Torino cominciano ad arrivare le prime critiche

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 aprile 2022 11:47
Da Torino: "Vlahovic non segna più da quando è alla Juve, media peggiore rispetto a quella in viola" -
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Da Torino: "Vlahovic non segna più da quando è alla Juve, media peggiore rispetto a quella in viola"

Come riporta la Stampa, La Juventus cerca il miglior Dusan Vlahovic per ripartire dopo la sconfitta per 1-0 all'Allianz Stadium contro l'Inter. Il serbo con la Fiorentina aveva collezionato 21 presenze, condite da 17 gol, mentre con i bianconeri è a quota 4 in 8 gare: la sua media si è abbassata e negli ultimi 6 match è andato a segno solamente una volta. Il classe 2000 però ha subito un'occasione importante sabato sera in casa del Cagliari, esattamente dove ha segnato la sua prima doppietta in Serie A. Lo riporta tmw

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