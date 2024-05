Affaticamento muscolare per Osimhen: è in dubbio per la trasferta di venerdì a Firenze

L’attaccante nigeriano del Napoli non ha preso parte all’allenamento odierno della squadra a causa di un affaticamento muscolare ed è da ritenersi, quindi, in dubbio per la sfida di venerdì al Franchi contro i viola. Sempre dal sito del Napoli si apprende che “Mazzocchi e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo; Mario Rui ha fatto lavoro individuale in palestra, mentre Lindstrom ha effettuato terapie e personalizzato in palestra per lombalgia.

Fonte: Calciomercato.com