Sandrelli: “Troppo potere agli agenti, il calcio fallirà. Commisso esempio sano di correttezza”

Massimo Sandrelli, , è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in occasione di Fiorentina–Napoli. Ecco le sue parole: “Il collettivo è fondamentale nel calcio, lo è nel Napoli e lo sarà sempre nella Fiorentina. Le grandi individualità incidono ancora di più se sono inserite con precisione nel mosaico della squadra. Vlahovic e Osimhen sono entrambi grandi attaccanti, ma diversi per caratteristiche. Mi tengo stretto il serbo come qualità tecniche ma il discorso rinnovo è preoccupante. Il calcio nel tempo si è complicato molto sotto questo aspetto. Il calcio europeo è sull’orlo del fallimento ed i grandi club continuano a spendere senza conseguenze. Il troppo potere dato ai procuratori sta avendo effetti terribili. In questo Commisso è uno dei pochi esempi sani di correttezza”

