Napoli in emergenza, Tuanzebe debutta contro la Fiorentina. Osimhen resta ancora fuori

Luciano Spalletti ha recuperato in extremis tre uomini: Hirving Lozano, Alex Meret e Kevin Malcuit sono guariti dal Covid-19 e potrebbero andare in panchina già stasera. Discorso diverso per Osimhen, che avrà bisogno di altro tempo per recuperare dall’infortunio. Le scelte per Spalletti, quindi, sono quasi obbligate vista l’emergenza e le numerose assenze, ma l’ex Inter potrebbe effettuare un cambio di formazione. Infatti, stasera Axel Tuanzebe potrebbe trovare l’esordio dal primo minuto: l’inglese ex United è in vantaggio su Juan Jesus. Per il resto, la formazione è delineata: Ospina in porta, Di Lorenzo, Rrahmani e Ghoulam a completare il reparto difensivo, Demme e Lobotka ancora in vantaggio su Fabian Ruiz, Elmas, Mertens e Politano dietro l’unica punta Petagna. Questa la formazione azzurra secondo SpazioNapoli:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.+

