La Lega A annuncia: “Col nuovo protocollo COVID finiremo il campionato senza nessun problema”

“Sono settimane e mesi complessi. Questa ripartenza della pandemia ha colto tutto il Paese e anche qualche calciatore in una fase diversa. Abbiamo trovato un sistema di regole certe che consentirà al campionato di concludersi nei tempi prestabiliti, domani avremo la certificazione del Cts, anche perché il calendario è talmente denso che non ci sono spazi per recuperare”. Lo ha detto l’a.d. della Lega Serie A Luigi De Siervo, alla presentazione della nuova collezione figurine Panini “Calciatori 2021-2022”.