Napoli, escluse lesioni muscolari a Osimhen dopo gli esami, ci sarà domenica contro la Fiorentina

Brutte notizie per la difesa della Fiorentina, Osimhen recupera e sarà in campo nella sfida di domenica a Napoli

Sospiro di sollievo per il Napoli, per Spalletti e per tutti i supporter azzurri. Di seguito il comunicato del club azzurro circa le condizioni del centravanti partenopeo: "Victor Osimhen in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, si è sottoposto, questa mattina, a esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. Il calciatore, nella sessione di allenamento, ha svolto personalizzato in palestra e in campo". Non sembra dunque in dubbio la presenza di Osimhen per la sfida del weekend alla Fiorentina. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

VALCAREGGI ANNUNCIA IL PROSSIMO ARRIVO DI SPALLETTI

https://www.labaroviola.com/valcareggi-annuncia-sono-sicuro-che-un-giorno-spalletti-sara-lallenatore-della-fiorentina/171724/