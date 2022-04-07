Valcareggi annuncia: "Sono sicuro che un giorno Spalletti sarà l'allenatore della Fiorentina"

Valcareggi ha parlato del momento della Fiorentina e fatto una previsione sul futuro di Spalletti che potrebbe essere in viola

Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole:

"Firenze è contenta, la squadra sta andando bene e gli americani hanno fatto un centro sportivo incredibile, una roba da capogiro. E’ un bel momento perché piacciono l’allenatore e la squadra. Per Napoli credo che possa essere inserito Piatek. Cabral con l’Empoli non ha brillato ma ha qualità importanti. Pare un po’ sovrappeso ed è un peccato. La viola sfida il fiorentino Spalletti? Spalletti ama Napoli e vuole ripagare i tifosi per la passione che ci mettono. Sono sicuro che prima o poi verrà anche a Firenze. La sua impronta nel gruppo si vede, tutti danno il 120%”.

LA NUOVA VITA DI CAVASIN

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