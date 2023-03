Meglio di Cabral solo Osimhen e Lautaro in questo 2023: 6 gol nelle ultime sei partite 

Anche in concretezza: 1 due gol che hanno steso la Cremonese sono arrivati praticamente con gli unici due tiri nello specchio (11 terzo è stato uno sparo a salve di Jovic nel finale). Cabral non sempre è risultato presente nell’attuare la manovra, ma quella benedizione del 2-0 è il sesto gol nelle ultime sei partite, 7 in campionato: solo Osimhen (11) e Lautaro (9) ne hanno fatti di più da inizio 2023. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

