Le garanzie bancarie richieste al Galatasaray a proposito del pagamento dei 75 milioni di euro fissati come clausola per l’estero di Victor Osimhen stanno diventando una zavorra e, secondo quanto riferito da Sky Sport, hanno portato al blocco delle trattative tra il Napoli e il club turco per il centravanti nigeriano. Lo riporta TMW.