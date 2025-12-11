Moretto: ”Dzeko può lasciare la Fiorentina a gennaio. Kean invece resterà a Firenze”

Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano per fare il punto sul mercato della Fiorentina e sulla situazione di Edin Dzeko, ha spiegato:

«La Fiorentina sta attraversando un momento molto complicato dal punto di vista sportivo: è ultima in classifica e ha bisogno di una scossa. Per questo mi aspetto movimenti importanti a gennaio, sia in uscita che in entrata. La società vuole cambiare volto alla rosa e attenzione, perché la possibilità che Dzeko lasci Firenze già a gennaio è concreta.

E non si parla solo di lui: ci sono altri giocatori in bilico. Tra questi, però, non c’è Kean, che è considerato fondamentale. L’idea è che resti almeno fino a giugno. Ma sul futuro di Dzeko, ripeto, occhi apertissimi».