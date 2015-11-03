Notizie Edin Dzeko Fiorentina

Dzeko, le prime parole allo Schalke 04: "Non vedo l'ora di giocare in casa con tutto esaurito"
22 gennaio 2026 13:50
Adesso è ufficiale: Dzeko lascia la Fiorentina e approda in Bundesliga fino a fine stagione
22 gennaio 2026 13:41
Dzeko lascia la Fiorentina, il saluto sui social: "Le cose non sono andate come tutti avremmo voluto"
22 gennaio 2026 13:27
Moretto: ”Dzeko può lasciare la Fiorentina a gennaio. Kean invece resterà a Firenze”
11 dicembre 2025 10:45
Piccinetti: "Dzeko col megafono? Fuori di testa. Non bisogna parlare con i tifosi, ma dare loro punti"
03 dicembre 2025 14:04
Galbiati appoggia Dzeko: "La Fiorentina è nella mer*a. Bisogna dire ciò che si pensa, no frasi fatte"
02 dicembre 2025 14:27
Bressan su Ranieri: "Ci tiene tanto, anche troppo. Un capitano deve gestire i momenti e controllarsi"
28 novembre 2025 13:23
Spalletti: "Džeko è l'attaccante più forte che ho avuto, con me ha fatto cose straordinarie".
12 ottobre 2025 15:09
Piccinetti attacca: "Dodo e Sohm non all'altezza. In attacco ci siamo strozzati con Dzeko e Piccoli"
01 ottobre 2025 13:35
Lucarelli: "I giovani fanno due partite buone, poi si perdono: se Dzeko fa la differenza è un problema"
16 settembre 2025 17:45
De Sisti, fiducia nella Fiorentina: "Fagioli e Sohm vanno aspettati. Dzeko? Presto per giudicare"
15 settembre 2025 15:06
Dzeko in coppia con Kean nel 3-4-1-2 di Pioli. Sarà questo il modulo della Fiorentina?
21 luglio 2025 14:18
Domani alle 12 ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Dzeko al Viola Park
16 luglio 2025 16:51
Dzeko sui social: "Onorato di indossare la maglia di un club storico che rappresenta una città incredibile"
10 luglio 2025 19:15
Caputo: "Consiglio a Kean di restare a Firenze. Dzeko non si discute, acquisto per far crescere l'attacco"
04 luglio 2025 17:22
La Nazione, la Roma cede Dzeko. Scambio di prestiti con la viola tra Defrel e Babacar?
23 gennaio 2018 08:33
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