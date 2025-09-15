De Sisti, fiducia nella Fiorentina: "Fagioli e Sohm vanno aspettati. Dzeko? Presto per giudicare"

Giancarlo De Sisti: "La Fiorentina è migliorata rispetto all'anno scorso grazie al mercato

Giancarlo De Sisti, volto noto dell'ultimo storico scudetto della Fiorentina e protagonista della vittoria viola della Coppa Italia 1965/66, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola. Secondo De Sisti è solo una questione di tempo: "La Fiorentina è una buona formazione, alcuni giocatori bisogna avere pazienza ed aspettarli".

Fiorentina-Napoli

"Io credo che si possa anche andare in svantaggio e poi subire quei quindici, venti minuti da una squadra che al momento è la prima della classe riuscendo anche a migliorare l'organico grazie a una grande campagna acquisti. Quindi ci sta andare in sofferenza però credo che anche la Fiorentina sia una buona formazione e che anch'essa sia migliorata rispetto all'anno scorso grazie al mercato".

Fagioli e Sohm

"Si tratta di saperli collocare all'interno dei due o dei tre di centrocampo. Fagioli non è un oppositore di gioco, ma un costruttore, uno che nobilita la semplicità di un passaggio. Adesso aumentano le responsabilità perché l'anno scorso hanno fatto una buona stagione. Quando fai un acquisto, però, possono esserci dei problemi di ambientamento, così come può succedere che un giocatore si integri subito. Io penso che se sono giocatori che sono stati considerati validi, bisogna avere pazienza e aspettarli. Sohm è un giocatore di rendimento, è fisico, probabilmente è solo più lento nel mettersi in condizione. Bisogna comunque ricordare che siamo all'inizio e che l'avversario era il Napoli, una squadra che se aggredisce non ti fa giocare e che ha tanti giocatori che sanno giocare a pallone".

Edin Dzeko

"Dzeko ha l'età dalla sua parte, qualche goal però lo farà e soprattutto si farà valere perché è un giocatore d'esperienza ed ha ancora un buon fisico. Bisogna avere fiducia anche su di lui, anche perché, anche per lui, è presto dare giudizi".