Caputo: “Consiglio a Kean di restare a Firenze. Dzeko non si discute, acquisto per far crescere l’attacco”

Le parole dell’ex attaccante italiano, Ciccio Caputo, che è intervenuto a Lady Radio e si è soffermato sulla situazione legata a Moise Kean e sull’acquisto di Edin Dzeko:

La Fiorentina? Io penso che abbia fatto una grandissima annata con un allenatore nuovo e giocatori nuovi. Sicuramente quest’anno sarà diverso, stanno facendo acquisti mirati. E’ una piazza importante e si proverà ad alzare l’asticella.

Consiglio a Kean? Saprà gestire bene questa situazione. Un giocatore forte e importante che ha dimostrato sul campo di essere di uno di quelli più in forma. L’offerta dall’Arabia sono tanti soldi ma è anche vero che essendo ancora giovane può pensare di competere ancora in Serie A e in Europa. Quello che gli consiglio è di valutare attentamente e scegliere con attenzione se lasciare Firenze o no. Firenze gli ha dato tanto e lui ha dato tanto a Firenze, quindi continuare un altro anno alla Fiorentina può dargli tanto per il futuro. Ora deve dimostrare di nuovo e fare vedere che la scorsa stagione non è stata un caso.

Dzeko? In Italia quando arrivi ad una certa età ti mettono sempre questa etichetta. La Fiorentina ha fatto un grandissimo acquisto perchè il calciatore non si discute, a livello di esperienza anche per alzare il livello. Lui e Kean possono giocare insieme perchè pulisce un sacco di palloni e Kean va molto in profondità. A prescindere da questo Dzeko è un acquisto mirato per fare crescere il reparto.