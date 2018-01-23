Labaro Viola

La Nazione, la Roma cede Dzeko. Scambio di prestiti con la viola tra Defrel e Babacar?

Secondo quanto riportato da La Nazione  nell'edizione odierna, alla sezione dedicata al calciomercato, la Roma avrebbe intenzione di cedere Dzeko. Il motivo è legato al fair play finanziario che i gia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 gennaio 2018 08:33
La Nazione, la Roma cede Dzeko. Scambio di prestiti con la viola tra Defrel e Babacar? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Roma
Babacar
Defrel
Edin Dzeko
Condividi

Secondo quanto riportato da La Nazione  nell'edizione odierna, alla sezione dedicata al calciomercato, la Roma avrebbe intenzione di cedere Dzeko. Il motivo è legato al fair play finanziario che i giallorossi devono monitorare con attenzione e quindi dovrà cedere qualche pezzo pregiato. A Di Francesco piace tantissimo Babacar che segue dai tempi del Sassuolo e vorrebbe averlo in prestito con obbligo di riscatto. Ecco che, si potrebbe presentare uno scambio di prestiti con Gregoire Defrel, ormai fantasma a Roma. Ad oggi sono solo sondaggi ma potrebbero esserci sviluppi nelle prossime ore...

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok