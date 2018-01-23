La Nazione, la Roma cede Dzeko. Scambio di prestiti con la viola tra Defrel e Babacar?

Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, alla sezione dedicata al calciomercato, la Roma avrebbe intenzione di cedere Dzeko. Il motivo è legato al fair play finanziario che i gia...

Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, alla sezione dedicata al calciomercato, la Roma avrebbe intenzione di cedere Dzeko. Il motivo è legato al fair play finanziario che i giallorossi devono monitorare con attenzione e quindi dovrà cedere qualche pezzo pregiato. A Di Francesco piace tantissimo Babacar che segue dai tempi del Sassuolo e vorrebbe averlo in prestito con obbligo di riscatto. Ecco che, si potrebbe presentare uno scambio di prestiti con Gregoire Defrel, ormai fantasma a Roma. Ad oggi sono solo sondaggi ma potrebbero esserci sviluppi nelle prossime ore...