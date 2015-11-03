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Notizie Defrel Fiorentina

Il Sassuolo perde pezzi: Defrel ha accusato un problema muscolare, non ci sarà contro la Fiorentina

27 aprile 2024 14:40

Fiorentina punita all'ultimo minuto, era riuscita a pareggiare con Cabral nonostante l'uomo in meno

27 febbraio 2022 04:00

Nazione, Defrel può arrivare alla Fiorentina. Kouamé ai saluti? L'Anderlecht è in forte pressing

11 agosto 2021 09:06

Al 34' contropiede del Sassuolo, Defrel fa doppietta. Fiorentina sotto di 2-0

01 luglio 2020 22:25

Al 21' Castrovilli entra in scivolata su Djuricic, Chiffi assegna il rigore. Defrel fa così 1-0 Sassuolo

01 luglio 2020 22:15

CorSpor, la Fiorentina vuole Defrel, ma non vuole spendere 15 milioni. Idea prestito

29 luglio 2019 11:12

CorSport, spunta il nome di Defrel per l'attacco. Per il prezzo ok ma il Cagliari è in vantaggio

28 luglio 2019 10:57

Ore importanti per il futuro di Veretout. Milan e Napoli in pressing ma attenzione alla Roma...

01 luglio 2019 11:48

La Repubblica, Defrel il nuovo nome per l'attacco dei viola. La vera difficoltà nella trattativa...

30 giugno 2019 12:21

Ex obbiettivi: La Nazione, Defrel lascia la Roma, domani sarà della Sampdoria

24 luglio 2018 12:22

Pedullà: "Defrel non fa al caso della Fiorentina. I croati? Quando puoi fare solo prestiti..."

16 luglio 2018 21:39

CdS, se Monchi vende Allison ci sono i soldi per Chiesa. Defrel nell'operazione..

13 luglio 2018 10:52

Casa Mercato Viola, Pjaca vicino ai viola. Sfuma El Sharaawy? Nel frattempo arriva il portiere,ma...

06 giugno 2018 23:39

Pedullà: "El Shaarawy? La Roma non vuole valutare proposte, Defrel può essere un'idea. Letica..."

06 giugno 2018 15:03

Babacar per Defrel, chi ci guadagna? Il parere degli ex viola: "Più alternative per la Fiorentina"

24 gennaio 2018 11:05

La Nazione, la Roma cede Dzeko. Scambio di prestiti con la viola tra Defrel e Babacar?

23 gennaio 2018 08:33

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