Notizie Defrel Fiorentina

Il Sassuolo perde pezzi: Defrel ha accusato un problema muscolare, non ci sarà contro la Fiorentina
27 aprile 2024 14:40
Fiorentina punita all'ultimo minuto, era riuscita a pareggiare con Cabral nonostante l'uomo in meno
27 febbraio 2022 04:00
Nazione, Defrel può arrivare alla Fiorentina. Kouamé ai saluti? L'Anderlecht è in forte pressing
11 agosto 2021 09:06
Al 34' contropiede del Sassuolo, Defrel fa doppietta. Fiorentina sotto di 2-0
01 luglio 2020 22:25
Al 21' Castrovilli entra in scivolata su Djuricic, Chiffi assegna il rigore. Defrel fa così 1-0 Sassuolo
01 luglio 2020 22:15
CorSpor, la Fiorentina vuole Defrel, ma non vuole spendere 15 milioni. Idea prestito
29 luglio 2019 11:12
CorSport, spunta il nome di Defrel per l'attacco. Per il prezzo ok ma il Cagliari è in vantaggio
28 luglio 2019 10:57
Ore importanti per il futuro di Veretout. Milan e Napoli in pressing ma attenzione alla Roma...
01 luglio 2019 11:48
La Repubblica, Defrel il nuovo nome per l'attacco dei viola. La vera difficoltà nella trattativa...
30 giugno 2019 12:21
Ex obbiettivi: La Nazione, Defrel lascia la Roma, domani sarà della Sampdoria
24 luglio 2018 12:22
Pedullà: "Defrel non fa al caso della Fiorentina. I croati? Quando puoi fare solo prestiti..."
16 luglio 2018 21:39
CdS, se Monchi vende Allison ci sono i soldi per Chiesa. Defrel nell'operazione..
13 luglio 2018 10:52
Casa Mercato Viola, Pjaca vicino ai viola. Sfuma El Sharaawy? Nel frattempo arriva il portiere,ma...
06 giugno 2018 23:39
Pedullà: "El Shaarawy? La Roma non vuole valutare proposte, Defrel può essere un'idea. Letica..."
06 giugno 2018 15:03
Babacar per Defrel, chi ci guadagna? Il parere degli ex viola: "Più alternative per la Fiorentina"
24 gennaio 2018 11:05
La Nazione, la Roma cede Dzeko. Scambio di prestiti con la viola tra Defrel e Babacar?
23 gennaio 2018 08:33
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