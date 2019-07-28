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CorSport, spunta il nome di Defrel per l'attacco. Per il prezzo ok ma il Cagliari è in vantaggio

I viola cercano anche un attaccante tanto che Il Corriere dello Sport, oggi in edicola fa il nome di Defrel. Una prima punta che potrebbe gradire a Montella. Per il prezzo non ci sono problemi ma il C...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2019 10:57
CorSport, spunta il nome di Defrel per l'attacco. Per il prezzo ok ma il Cagliari è in vantaggio -
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I viola cercano anche un attaccante tanto che Il Corriere dello Sport, oggi in edicola fa il nome di Defrel. Una prima punta che potrebbe gradire a Montella. Per il prezzo non ci sono problemi ma il Cagliari è in netto vantaggio.

 

 

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