Ex obbiettivi: La Nazione, Defrel lascia la Roma, domani sarà della Sampdoria

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, uno dei nomi per l'attacco gigliato in questa sessione di mercato è stato quello di Defrel. L'attaccante lascia la Roma e domani sosterrà le visite...

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, uno dei nomi per l'attacco gigliato in questa sessione di mercato è stato quello di Defrel. L'attaccante lascia la Roma e domani sosterrà le visite mediche con la Sampdoria e si legherà alla società blucerchiata.