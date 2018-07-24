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Ex obbiettivi: La Nazione, Defrel lascia la Roma, domani sarà della Sampdoria

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, uno dei nomi per l'attacco gigliato in questa sessione di mercato è stato quello di Defrel. L'attaccante lascia la Roma e domani sosterrà le visite...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2018 12:22
Ex obbiettivi: La Nazione, Defrel lascia la Roma, domani sarà della Sampdoria -
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Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, uno dei nomi per l'attacco gigliato in questa sessione di mercato è stato quello di Defrel. L'attaccante lascia la Roma e domani sosterrà le visite mediche con la Sampdoria e si legherà alla società blucerchiata.

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