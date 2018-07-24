Ex obbiettivi: La Nazione, Defrel lascia la Roma, domani sarà della Sampdoria
Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, uno dei nomi per l'attacco gigliato in questa sessione di mercato è stato quello di Defrel. L'attaccante lascia la Roma e domani sosterrà le visite...
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2018 12:22
Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, uno dei nomi per l'attacco gigliato in questa sessione di mercato è stato quello di Defrel. L'attaccante lascia la Roma e domani sosterrà le visite mediche con la Sampdoria e si legherà alla società blucerchiata.