Babacar per Defrel, chi ci guadagna? Il parere degli ex viola: "Più alternative per la Fiorentina"

La Nazione oggi in edicola ha interpellato alcuni ex viola sul possibile scambio Babacar-Defrel. Claudio Desolati: “Baba lo farei giocare sempre, Defrel ha caratteristiche diverse”. Francesco Flachi:...

A cura di Redazione Labaroviola 24 gennaio 2018 11:05

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