Babacar per Defrel, chi ci guadagna? Il parere degli ex viola: "Più alternative per la Fiorentina"
La Nazione oggi in edicola ha interpellato alcuni ex viola sul possibile scambio Babacar-Defrel. Claudio Desolati: “Baba lo farei giocare sempre, Defrel ha caratteristiche diverse”. Francesco Flachi:...
La Nazione oggi in edicola ha interpellato alcuni ex viola sul possibile scambio Babacar-Defrel. Claudio Desolati: “Baba lo farei giocare sempre, Defrel ha caratteristiche diverse”. Francesco Flachi: “Defrel potrebbe dare più alternative rispetto a Babacar”. Giovanni Galli: “A livello finanziario dovremmo valutare bene il senso di questo scambio. A livello tecnico lo scambio non mi dispiacerebbe”. Antonio Di Gennaro: “Defrel sarebbe il profilo ideale per la Fiorentina, mi chiedo però se Baba giocherebbe nella Roma…”. Poi, Stefano Carobbi: “Defrel? Buon giocatore con un repertorio più vario rispetto a Baba, ma dovrà decidere Pioli”.