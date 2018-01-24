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Babacar per Defrel, chi ci guadagna? Il parere degli ex viola: "Più alternative per la Fiorentina"

La Nazione oggi in edicola ha interpellato alcuni ex viola sul possibile scambio Babacar-Defrel. Claudio Desolati: “Baba lo farei giocare sempre, Defrel ha caratteristiche diverse”. Francesco Flachi:...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2018 11:05
Babacar per Defrel, chi ci guadagna? Il parere degli ex viola: "Più alternative per la Fiorentina" -
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La Nazione oggi in edicola ha interpellato alcuni ex viola sul possibile scambio Babacar-Defrel. Claudio Desolati: “Baba lo farei giocare sempre, Defrel ha caratteristiche diverse”. Francesco Flachi: “Defrel potrebbe dare più alternative rispetto a Babacar”. Giovanni Galli: “A livello finanziario dovremmo valutare bene il senso di questo scambio. A livello tecnico lo scambio non mi dispiacerebbe”. Antonio Di Gennaro: “Defrel sarebbe il profilo ideale per la Fiorentina, mi chiedo però se Baba giocherebbe nella Roma…”. Poi, Stefano Carobbi: “Defrel? Buon giocatore con un repertorio più vario rispetto a Baba, ma dovrà decidere Pioli”.

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