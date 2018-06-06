Pedullà: "El Shaarawy? La Roma non vuole valutare proposte, Defrel può essere un'idea. Letica..."
Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà ha parlato come di consueto ai microfoni di Radio Bruno aggiornando la situazione della Fiorentina:"Letica? Mi risulta che sia stato contattato, ha un...
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 15:03
Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà ha parlato come di consueto ai microfoni di Radio Bruno aggiornando la situazione della Fiorentina:
"Letica? Mi risulta che sia stato contattato, ha un'offerta dal Club Brugge e per la porta però non può essere un titolare. Per la porta viola un titolare deve essere di sostanza. El Shaarawy? La Roma non vuole valutare proposte e vorrebbe scaricare Defrel che può essere un'idea per la Fiorentina anche se il calciatore ha detto no all'Atalanta".