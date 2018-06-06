Pedullà: "El Shaarawy? La Roma non vuole valutare proposte, Defrel può essere un'idea. Letica..."

Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà ha parlato come di consueto ai microfoni di Radio Bruno aggiornando la situazione della Fiorentina:"Letica? Mi risulta che sia stato contattato, ha un...

A cura di Redazione Labaroviola 06 giugno 2018 15:03

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