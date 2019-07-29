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CorSpor, la Fiorentina vuole Defrel, ma non vuole spendere 15 milioni. Idea prestito

La Fiorentina farà un rilancio su Gregoire Defrel per sorpassare il Cagliari, evitando comunque sia aste al rialzo o qualcosa che ci somigli, perché i margini di spesa sono noti e non consentono di st...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2019 11:12
CorSpor, la Fiorentina vuole Defrel, ma non vuole spendere 15 milioni. Idea prestito - Foto LaPresse - Tano Pecoraro 01 10 2018 Genova - (Italia) Sport Calcio Sampdoria vs Spal Campionato di Calcio Serie A TIM 2018/2019 - Stadio &quot;Luigi Ferraris&quot; nella foto: defrel gregoire esulta dopo il gol del 2-1 Photo LaPresse - Tano Pec
Foto LaPresse - Tano Pecoraro 01 10 2018 Genova - (Italia) Sport Calcio Sampdoria vs Spal Campionato di Calcio Serie A TIM 2018/2019 - Stadio &quot;Luigi Ferraris&quot; nella foto: defrel gregoire esulta dopo il gol del 2-1 Photo LaPresse - Tano Pec
Rassegna Stampa
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La Fiorentina farà un rilancio su Gregoire Defrel per sorpassare il Cagliari, evitando comunque sia aste al rialzo o qualcosa che ci somigli, perché i margini di spesa sono noti e non consentono di strafare per una serie di motivi. Ma, come già scritto più volte, il francese della Roma piace, Daniele Pradè lo segue da tempo, si tiene informato e controlla gli sviluppi dell’affare avviato su più fronti: in agenda c’è il nuovo tentativo per strapparlo a folta concorrenza e convincere i giallorossi che l’offerta è quella giusta.

La trattativa per Defrel non è semplice, anzi. Lo vogliono in Russia e in Inghilterra, mentre il Cagliari l’ha messo in cima ai desideri da settimane, però la Fiorentina mollerà la presa solo se dovesse trovarsi davanti a un muro invalicabile. Muro economico, ovviamente, proprio per le ragioni sopra esposte.

E se il sì del calciatore che nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Sampdoria (36 partite e 11 gol in campionato) non tarderebbe ad arrivare, diverso è il discorso relativo ai 16 milioni che la società capitolina chiede per lasciarlo partire. Tanti. Di sicuro troppi da mettere subito a bilancio e così l’obiettivo rimane in automatico un sogno, ma è proprio sulla formula del trasferimento che il club viola articolerà il nuovo assalto a Defrel: prestito oneroso con obbligo di riscatto a giugno magari ritoccando al ribasso la quotazione è un’idea che verrà prospettata a bre-lve e, se dovesse trovare un minimo d’apertura dall’altra parte, ci sarà l’affondo definitivo.

Corriere dello Sport

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