Casa Mercato Viola, Pjaca vicino ai viola. Sfuma El Sharaawy? Nel frattempo arriva il portiere,ma...

Pjaca ha accettato la proposta di contratto della Fiorentina. Adesso il DG viola deve formalizzare una richiesta alla Juve che sarebbe comunque disposta a cedere il giocatore. Il club tuttavia chieder...

Pjaca ha accettato la proposta di contratto della Fiorentina. Adesso il DG viola deve formalizzare una richiesta alla Juve che sarebbe comunque disposta a cedere il giocatore. Il club tuttavia chiederà molti soldi. Vediamo se Corvino riuscirà a chiudere. La proposta viola non prevede in alcun modo la cessione di Chiesa od un'opzione sullo stesso ragazzo

Sembra sfumare almeno per il momento la pista che porta ad El Sharawy. La Roma non intende cederlo ma è disposta a dare via Defrel ed inoltre l'arrivo di Pjaca chiuderebbe lo spazio. Su Defrel la viola ci sta facendo un pensiero visto il rifiuto del ragazzo all’Atalanta e la duttilità che lo rende sia esterno che punta. Vedremo se la Fiorentina deciderà di formalizzare alla Roma una proposta.

Grandi novità per la porta, sembra vicino l’arrivo di Letica portiere dello Spalato. Potrebbe essere il vice e dunque non il titolare come potrebbe esserlo Guaita, anche l’agente del giocatore prossimo svincolato ha parlato di un interesse viola. Sportiello è vicino alla Samp per il dopo Viviano, mentre il favorito per essere il nuovo titolare è sempre Skorupski.

Lorenzo Bigiotti