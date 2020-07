È il 21′ quando Castrovilli entra in scivolata su Djuricic, nel mentre Pezzella è fuori posizione per un presunto fallo di Chiriches su Pezzella nell’area opposta ma l’arbitro non ha nessun dubbio, assegna subito il rigore per il Sassuolo. Va Defrel dal dischetto, spiazza Dragowski e fa 1-0 per i neroverdi.