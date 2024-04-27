Il Sassuolo perde pezzi: Defrel ha accusato un problema muscolare, non ci sarà contro la Fiorentina

L'attaccante del Sassuolo Defrel ha accusato un problema muscolare che non gli permetterà di partecipare alla trasferta contro la Fiorentina

Piove sul bagnato per il Sassuolo, che domani sera affronterà la Fiorentina in una partita decisiva per la permanenza in Serie A dei neroverdi. Come già annunciato dall'allenatore Davide Ballardini, il Sassuolo si presenta a Firenze con una squadra ricca di assenze pesanti. Il mister neroverde ha parlato ai canali ufficiali del club, ricordando che mancherà sicuramente Laurienté (per squalifica) e che Thorstvedt è in forte dubbio, così come Lipani.

Oltre a loro, si aggiunge anche Gregoire Defrel. La società neroverde ha infatti annunciato tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale che l'attaccante francese ha accusato un problema muscolare al polpaccio sinistro, motivo per cui non parteciperà alla sfida contro la Fiorentina. Questa la nota del club:

"Gregoire Defrel ha accusato un fastidio muscolare al polpaccio sinistro. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni."

LE PAROLE DI BALLARDINI IN VISTA DI FIORENTINA-SASSUOLO

https://www.labaroviola.com/ballardini-ci-aspettiamo-la-solita-fiorentina-anche-se-hanno-24-o-25-titolari-thorstvedt-in-dubbio/250889/