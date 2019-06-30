La Repubblica, Defrel il nuovo nome per l'attacco dei viola. La vera difficoltà nella trattativa...
Secondo La Repubblica l'ultima idea per l'attacco viola è quella del classe '91 Grégoire Defrel. L'attaccante di proprietà della Roma è entrato anche lui nel mirino della nuova Fiorentina. In Serie A...
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2019 12:21
Secondo La Repubblica l'ultima idea per l'attacco viola è quella del classe '91 Grégoire Defrel. L'attaccante di proprietà della Roma è entrato anche lui nel mirino della nuova Fiorentina. In Serie A lo cercano diverse squadre ma il vero problema è il suo inserimento nella trattativa che porta Barella in giallorosso. Il Cagliari quindi è in netto vantaggio ma finché l'accordo non è ufficializzato i viola continuano a sperare.