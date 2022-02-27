Fiorentina punita all'ultimo minuto, era riuscita a pareggiare con Cabral nonostante l'uomo in meno
Perde la Fiorentina a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo che sfrutta all'ultimo minuto un buco viola e anche l'espulsione di Bonaventura
Parte male la Fiorentina con il Sassuolo che al 2’ Frattesi prova il tiro che viene deviato in angolo dai difensori gigliati. Al 3’ Ikoné mette dentro per Piatek che spara alto. Al 5’ contropiede veloce del Sassuolo, Berardi prova il tiro ma Biraghi lo chiude in angolo. Al 17’ bel tiro di Castrovilli, il quale esce di poco. Al 19’ Sassuolo in vantaggio, Traoré firma l’1-0. Al 27’ Dragowski salva sul tiro di Raspadori. Al 39’ incornata di Traoré scheggia la traversa. Al 40’ occasione per Ikoné, salva Consigli. Al 51’ Ikone mette dentro per Piatek che la tocca ma se la allunga e la palla esce sul fondo. Al 77’ Consigli salva sul calcio di punizione di Biraghi. Al 79’ espulso Bonaventura per proteste in seguito all’ammonizione data per fallo di mano. All’88’ Saponara mette dentro per Cabral che acciuffa l’1-1. Primo gol in maglia viola per l’ex Basilea. Al 94’ incornata vincente di Defrel, 2-1 Sassuolo.
GLI OCCHI DELLA FIORENTINA SU DALOT
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