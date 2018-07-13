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CdS, se Monchi vende Allison ci sono i soldi per Chiesa. Defrel nell'operazione..

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma vorrebbe acquistare Chiesa con i soldi di una futura cessione di Allison. Defrel..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2018 10:52
CdS, se Monchi vende Allison ci sono i soldi per Chiesa. Defrel nell'operazione.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, l’affare Chiesa per la Roma resta più che difficile. Monchi, infatti, tiene in piedi anche le trattative per Berardi e Ziyech, che può fare anche l’attaccante esterno. Defrel è richiesto anche dalla Samp, ma preferisce la Fiorentina, anche se il giocatore in cuor suo spera sempre di poter avere una chance di rilancio a Roma, dopo la prima stagione molto sfortunata.

La suggestiva operazione Chiesa è legata a filo doppio alla eventuale cessione di Alisson, solo con i soldi della cessione del portiere Monchi potrebbe fare un’offerta che convinca la Fiorentina. Il club viola finora non ha ceduto di fronte alle proposte allettanti per il suo giovane talento.

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