Pedullà: "Defrel non fa al caso della Fiorentina. I croati? Quando puoi fare solo prestiti..."

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è tornato sugli affari della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: “Il mercato viola si è incagliato. Non basta la volontà dei giocatori quando le valutazi...

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è tornato sugli affari della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: “Il mercato viola si è incagliato. Non basta la volontà dei giocatori quando le valutazioni sono su una certa cifra e non hai possibilità di fare altre operazioni che non siano prestito con diritto di riscatto, la strada si fa complicata. Defrel non è il tipo di calciatore che cerca la Fiorentina: è una seconda punta, mentre Corvino cerca un esterno offensivo”.