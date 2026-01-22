Dzeko, le prime parole allo Schalke 04: “Non vedo l’ora di giocare in casa con tutto esaurito”

Edin Dzeko è un nuovo giocatore dello Schalke 04: ecco le sue prime dichiarazioni con la maglia del nuovo club.

“Mi sono occupato molto intensamente dello Schalke fin dal primo interesse e ho guardato alcune partite. I colloqui con i responsabili, Miron Muslic come allenatore e, naturalmente, Nikola Katic, sono stati molto buoni. È molto impressionante come la squadra si è sviluppata in questa stagione dopo anni difficili. Ora voglio dare tutto per garantire che come squadra abbiamo successo anche nel secondo turno. Non vedo l’ora di giocare in casa nella VELTINS-Arena, tutto esaurito”.