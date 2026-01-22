Adesso è ufficiale: Dzeko lascia la Fiorentina e approda in Bundesliga fino a fine stagione

Edin Dzeko non è più un giocatore della Fiorentina: a comunicarlo è la società viola con una nota ufficiale. Un addio chiacchierato da diverse ore di cui si aspettava solo l’ufficialità. Di seguito, il comunicato della Fiorentina e dello Schalke 04, squadra in cui militerà il calciatore fino a fine stagione.
Il comunicato ufficiale della Fiorentina
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edin Dzeko all’ F.C. Schalke 04.
Il comunicato ufficiale dello Schalke 04
Rinforzo di spicco per l’attacco: l’FC Schalke 04 firma l’attaccante Edin Džeko per le restanti 16 partite della stagione 2025/2026. Il giocatore nazionale bosniaco da record è stato l’ultima volta attivo in Serie A per l’AC Firenze ed è uno dei marcatori di maggior successo della sua generazione. A Schalke, il 39enne porterà il numero 10.
