Adesso è ufficiale: Dzeko lascia la Fiorentina e approda in Bundesliga fino a fine stagione

Edin Dzeko non è più un giocatore della Fiorentina: a comunicarlo è la società viola con una nota ufficiale. Un addio chiacchierato da diverse ore di cui si aspettava solo l’ufficialità. Di seguito, il comunicato della Fiorentina e dello Schalke 04, squadra in cui militerà il calciatore fino a fine stagione.

Il comunicato ufficiale della Fiorentina

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edin Dzeko all’ F.C. Schalke 04.

Il comunicato ufficiale dello Schalke 04