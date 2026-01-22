Edin Dzeko lascia la Fiorentina e si prepara per una nuova avventura allo Schalke 04. Una storia d’amore durata appena 6 mesi, che l’attaccante bosniaco commenta così sui social, ringraziando la società e i compagni.

“È vero, le cose non sono andate come tutti avremmo voluto, nel calcio succede: ma questo non intacca l’affetto e la riconoscenza che ho e avrò verso la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola. In questi mesi ho avuto l’opportunità di condividere la quotidianità con ragazzi splendidi, ai quali auguro il meglio: sono sicuro che sapranno proseguire al meglio questa stagione come stanno già dimostrando. In bocca al lupo a tutto il club, grazie a tutti coloro che lavorano dietro le quinte e un pensiero particolare alla famiglia Commisso”.