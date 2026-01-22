22 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:11

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Dzeko lascia la Fiorentina, il saluto sui social: “Le cose non sono andate come tutti avremmo voluto”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Dzeko lascia la Fiorentina, il saluto sui social: “Le cose non sono andate come tutti avremmo voluto”

Redazione

22 Gennaio · 13:27

Aggiornamento: 22 Gennaio 2026 · 13:28

TAG:

ACF Fiorentinacalciomercato Fiorentinaedin dzeko

Condividi:

di

"Sono sicuro che sapranno proseguire al meglio questa stagione come stanno già dimostrando"

Edin Dzeko lascia la Fiorentina e si prepara per una nuova avventura allo Schalke 04. Una storia d’amore durata appena 6 mesi, che l’attaccante bosniaco commenta così sui social, ringraziando la società e i compagni.

“È vero, le cose non sono andate come tutti avremmo voluto, nel calcio succede: ma questo non intacca l’affetto e la riconoscenza che ho e avrò verso la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola. In questi mesi ho avuto l’opportunità di condividere la quotidianità con ragazzi splendidi, ai quali auguro il meglio: sono sicuro che sapranno proseguire al meglio questa stagione come stanno già dimostrando. In bocca al lupo a tutto il club, grazie a tutti coloro che lavorano dietro le quinte e un pensiero particolare alla famiglia Commisso”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio