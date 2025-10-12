Spalletti: "Džeko è l'attaccante più forte che ho avuto, con me ha fatto cose straordinarie".

Durante un intervento al Festival dello Sport, Luciano Spalletti ha stilato la sua personale Top 11 dei calciatori allenati nel corso della sua carriera. Alla domanda su chi fosse il miglior attaccant...

Durante un intervento al Festival dello Sport, Luciano Spalletti ha stilato la sua personale Top 11 dei calciatori allenati nel corso della sua carriera. Alla domanda su chi fosse il miglior attaccante mai avuto a disposizione, il tecnico toscano ha indicato Edin Džeko.

Ha dichiarato Spalletti: "Alla Roma ha fatto cose straordinarie da vero attaccante completo, con qualità fisiche importanti ed è stato protagonista di prestazioni straordinarie." Un riconoscimento importante per l'attuale attaccante della Fiorentina.