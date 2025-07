Dzeko sui social: “Onorato di indossare la maglia di un club storico che rappresenta una città incredibile”

Oggi è stata la giornata di Edin Dzeko. L’ufficialità dell’approdo in Viola per l’attaccante bosniaco è arrivata nel primo pomeriggio, seguita dalle prime parole rilasciate ai canali del club. Pochi minuti fa Dzeko ha voluto mostrare tutta la sua felicità per il trasferimento alla Fiorentina anche sul proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole:

“Sono onorato di indossare la maglia di un club storico che rappresenta una città incredibile

Adesso non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e di giocare per i nostri tifosi

Forza Viola”