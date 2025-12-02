2 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Galbiati appoggia Dzeko: “La Fiorentina è nella mer*a. Bisogna dire ciò che si pensa, no frasi fatte”

News

Galbiati appoggia Dzeko: “La Fiorentina è nella mer*a. Bisogna dire ciò che si pensa, no frasi fatte”

Redazione

2 Dicembre · 14:27

Aggiornamento: 2 Dicembre 2025 · 14:28

TAG:

ACF Fiorentinaedin dzeko

Condividi:

di

"Conto l'Atalanta la partita meno peggio fino ad ora"

Roberto Galbiati, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato a Toscana TV in merito all’ultima sconfitta casalinga dei viola contro l’Atalanta. Ecco le sue parole.

“Qualcosa di positivo c’è, giocare a Bergamo e creare 5 occasioni vere da gol non è facile, è stata la partita meno peggiore vista finora. Quando mai era successo dall’inizio dell’anno? L’attacco forse è il reparto che oggi è più vivo, servirà più determinazione in area avversaria, sì, il problema sono però centrocampo e difesa. In mediana la Fiorentina soffre, dietro gli uomini sono questi. In questa fase darei spazio alla gioventù”.

Un pensiero su Edin Dzeko

“Bisogna fare un plauso a Dzeko, tra le dichiarazioni di giovedì e quanto accaduto a Bergamo. Non ha parlato per frasi fatte, cosa che si rimprovera sempre ai giocatori e agli allenatori. La Fiorentina è nella me**a, bisogna dire ciò che si pensa”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio